Трамп сказал, сколько ему стоило президентство

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что во время президентства потерял около $5 млрд. Об этом сообщает NBC News.

"Это (президентство, - ред.) стоило мне целого состояния... Вероятно, это мне стоило от $3 до $5 млрд. Вы знаете, если вы богаты, это не имеет значения. Я просто хочу сделать отличную работу", - добавил Трамп.

По его словам, он больше всего тратит на услуги адвокатов, поскольку "каждый день они предъявляли иск за что-то".

Трамп стал президентом США в 2016 году.

заявил , что не считает криптовалюту деньгами. 12 июля Трамп

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