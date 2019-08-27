Болтон прибыл в Киев

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл сегодня с визитом в Киев, сообщает пресс-служба посольства США в Украине в Twitter.
По словам пресс-службы, приезд Болтона подчеркивает поддержку США суверенитета, территориальной целостности и евроатлантического пути Украины.
Болтон планирует в Киеве встречи с официальными лицами, сообщает посольство.
Раді вітати радника з національної безпеки Джона Болтона знову в Києві! Приїзд посла Болтона підкреслює підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України та її євроатлантичного шляху. Він сподівається на продуктивні зустрічі з українськими посадовцями— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 27 августа 2019 г.
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