Болтон прибыл в Киев

Джон Болтон (Фото: EPA)

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл сегодня с визитом в Киев, сообщает пресс-служба посольства США в Украине в Twitter.

По словам пресс-службы, приезд Болтона подчеркивает поддержку США суверенитета, территориальной целостности и евроатлантического пути Украины.

Болтон планирует в Киеве встречи с официальными лицами, сообщает посольство.

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