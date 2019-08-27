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Болтон прибыл в Киев

Болтон прибыл в Киев - Фото
Джон Болтон (Фото: EPA)
27.08.2019, 12:40

В Киеве советник президента США по нацбезопасности встретится с руководством страны

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл сегодня с визитом в Киев, сообщает пресс-служба посольства США в Украине в Twitter.

По словам пресс-службы, приезд Болтона подчеркивает поддержку США суверенитета, территориальной целостности и евроатлантического пути Украины.

Болтон планирует в Киеве встречи с официальными лицами, сообщает посольство.

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