Впервые в этом веке советник Трампа летит в Беларусь

Джон Болтон (фото - EPA)

Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон собирается на этой неделе посетить Минск. Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на источники в правительстве США.

Визит Болтона в Беларусь - знак потепления отношений между США и "последней диктатурой Европы", впервые за этот век Минск посетит американский чиновник такого уровня, пишет издание.

Поездка может вызвать "гнев Кремля", отмечает FP: она пройдет на фоне попыток самого Трампа улучшить отношения с президентом РФ Владимиром Путиным и, возможно, свидетельствует о разнонаправленности политики президента США и его администрации.

"Болтон хорошо понимает, что Путин проводит агрессивную политику, и что эта агрессивная политика может включать планы в отношении Беларуси", - сказал в комментарии Foreign Policy бывший посол США в Украине Джон Хербст.

21 марта появилась информация, что в Кремле рассматривают сценарий сохранения Путина на посту президента путем объединения РФ и Беларуси.

9 июля президент Беларуси Александр Лукашенко опроверг возможное объединение с Россией. По его словам, они с Путиным договорились не ломать договор о создании Союзного государства.

10 августа российский министр заявил, что власти России и Беларуси устранили принципиальные разногласия и достигли договоренностей в вопросе интеграции в Союзное государство.

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