Впервые в этом веке советник Трампа летит в Беларусь

Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон собирается на этой неделе посетить Минск. Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на источники в правительстве США.
Визит Болтона в Беларусь - знак потепления отношений между США и "последней диктатурой Европы", впервые за этот век Минск посетит американский чиновник такого уровня, пишет издание.
Поездка может вызвать "гнев Кремля", отмечает FP: она пройдет на фоне попыток самого Трампа улучшить отношения с президентом РФ Владимиром Путиным и, возможно, свидетельствует о разнонаправленности политики президента США и его администрации.
"Болтон хорошо понимает, что Путин проводит агрессивную политику, и что эта агрессивная политика может включать планы в отношении Беларуси", - сказал в комментарии Foreign Policy бывший посол США в Украине Джон Хербст.
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