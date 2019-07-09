Лукашенко об объединении с РФ: Нет такой необходимости

Александр Лукашенко (фото - ЕРА)

Президенты Беларуси и России договорились не ломать договор о создании Союзного государства. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой, передает БЕЛТА.

"Суть заключается в том, что мы договорились с президентом Путиным о том, что мы не будем ломать договор. Потому что если мы влезем в ломку договора, мы разрушим вообще все, что создано за это время. Это во-первых. А во-вторых, договор же в полном объеме не реализован. Он сегодня актуален. Поэтому президенты решили, что нельзя трогать договор, а надо просто выработать документы, материалы (мы назвали это программой действий по дальнейшей интеграции Беларуси и России в рамках союзного договора)", - отметил Лукашенко.

"Мы определили те рамки, точки, вехи, расставили флажки, как охотники говорят, за которые мы выходить не должны. То, что мы не можем сегодня реализовать. Мы ответили на самый главный вопрос, который, знаете, подбрасывался со всех сторон (не знаю, с какой целью): войдет Россия в состав Беларуси или Беларусь в состав России или нет. Мы ответили, что этого сегодня делать вообще не нужно. Даже разговаривать на эту тему. И Путин на этот вопрос отвечал. И я тем более. Нет такой необходимости", - подчеркнул Лукашенко.

11 апреля Лукашенко заявлял, что в России "обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать руки".