"Обнаглели": Лукашенко обиделся и сравнил действия РФ с санкциями

Александр Лукашенко (фото - ЕРА)

В России "обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки", заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, сравнивая действия Москвы по закрытию рынка с санкциями. Об этом пишет агентство БЕЛТА.

"Сами находятся под санкциями и осуждают это, и я тут их абсолютно поддерживаю. Но в то же время подобным оружием воюют против ближайших своих союзников", - добавил он.

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Он уточнил, россияне в Беларуси "то одно предприятие закрыли, то другое" и отказываются от импорта продуктов, в частности, яблок.

2 апреля Лукашенко заявил, что необходимо углублять белорусско-российскую интеграцию.