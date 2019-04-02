Лукашенко призвал углублять союз России и Беларуси

Александр Лукашенко (фото - EPA)

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что необходимо углублять белорусско-российскую интеграцию. Об этом он заявил к 20-летию создания Союзного государства Беларуси и России, сообщает пресс-служба.

"Необходимо и далее расширять белорусско-российское сотрудничество. Серьезному росту глобальной конкуренции, усилению протекционизма и изоляционизма мы должны противопоставить подлинную интеграцию, решительное устранение искусственных барьеров и ограничений в экономике, реализацию масштабных проектов", - сказал Лукашенко.

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По его словам, преимущества интеграции уже ощущают миллионы белорусов и россиян, а между странами нет отчужденности.

Ранее сегодня стало известно, что Беларусь получит кредит от России на $600 млн. На выделенные деньги Беларусь намерена погасить основной кредитный долг перед РФ. В феврале общий объем долга Беларуси перед Россией превышал $6,5 млрд.

По словам источников Bloomberg, в Кремле рассматривают сценарий сохранения президента Владимира Путина на посту путем объединения РФ и Беларуси.