Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
02.04.2019, 12:15

Лукашенко призвал углублять союз России и Беларуси

Лукашенко призвал углублять союз России и Беларуси - Фото
Александр Лукашенко (фото - EPA)

Необходимо и далее расширять белорусско-российское сотрудничество, считает президент Беларуси

Реклама
Реклама

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что необходимо углублять белорусско-российскую интеграцию. Об этом он заявил к 20-летию создания Союзного государства Беларуси и России, сообщает пресс-служба.

"Необходимо и далее расширять белорусско-российское сотрудничество. Серьезному росту глобальной конкуренции, усилению протекционизма и изоляционизма мы должны противопоставить подлинную интеграцию, решительное устранение искусственных барьеров и ограничений в экономике, реализацию масштабных проектов", - сказал Лукашенко.

Реклама

По его словам, преимущества интеграции уже ощущают миллионы белорусов и россиян, а между странами нет отчужденности.

Ранее сегодня стало известно, что Беларусь получит кредит от России на $600 млн. На выделенные деньги Беларусь намерена погасить основной кредитный долг перед РФ. В феврале общий объем долга Беларуси перед Россией превышал $6,5 млрд.

По словам источников Bloomberg, в Кремле рассматривают сценарий сохранения президента Владимира Путина на посту путем объединения РФ и Беларуси

Отправить:
Распечатать:
Теги: беларусь, александр лукашенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 