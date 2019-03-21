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21.03.2019, 10:55

Bloomberg: Кремль всерьез задумался об объединении РФ с Беларусью

Bloomberg: Кремль всерьез задумался об объединении РФ с Беларусью - Фото
Владимир Путин (фото - EPA)

В администрации Путина рассматривают вариант создания союзного государства России и Беларуси, чтобы сохранить его у власти

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В Кремле рассматривают сценарий сохранения президента Владимира Путина на посту путем объединения РФ и Беларуси. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.

В случае создания такого союзного государства Путин сможет обойти конституционные ограничения по количеству президентских сроков и возглавить его, объясняют источники.

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У президента страны-агресссора также активно обсуждают сценарии, похожие на казахстанский.

Позавчера Нурсултан Назарбаев заявил о сложении полномочий президента Казахстана. Временным президентом Казахстана стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого возглавлял парламент страны. После того, как Токаев принес присягу, Сенат Казахстана тайным голосованием избрал главой дочь Назарбаева Даригу.При этом сам Назарбаев, напомним, возглавил Совет  безопасности Казахстана.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко неоднозначно высказывался об объединении с Россией. С одной стороны, он назвал подобные разговоры притянутыми за уши.

С другой стороны, он счел возможным создание в Союзном государстве единой валюты - "общего рубля". При этом, говоря об общей валюте 1 марта, Лукашенко подчеркнул, что у России нет намерения поглотить Беларусь.

Однако 14 декабря прошлого года Лукашенко в Минске заявлял, под предлогом "глубокой интеграции" Москва пытается включить Беларусь в состав России.

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Теги: Нурсултан Назарбаев, владимир путин, беларусь, александр лукашенко
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