Лукашенко об объединении Беларуси с РФ: Никто никого не наклонит

Александр Лукашенко (фото - LIGA.net)

Разговоры об объединении Беларуси с Россией - глупые и притянутые за уши. Об этом сегодня заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

"Слишком много сегодня (я анализирую ситуацию в нашем обществе, да и у россиян) идет разговоров об объединении двух государств. Много сейчас появилось вопросов в связи с церковью в Украине об автокефалии нашей церкви в Беларуси. Я называю эти вопросы очень глупыми, притянутыми за уши для обсуждения в нашем обществе", - сказал Лукашенко.

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Президент подчеркнул, что речи об объединении двух государств быть не может. "Мы с президентом России однозначно определили, что сегодня в повестке дня такого вопроса нет - об объединении", - подчеркнул Лукашенко.

Он напомнил, что Беларусь и Россия в свое время подписали договор о создании союзного государства. Лукашенко заявил, что союз Беларуси и России может развиваться только на равноправной основе.

Он убежден, что на этот шаг не может пойти и сама Россия, поскольку это якобы ему подтвердил президент РФ Владимир Путин.

"Нет такой возможности у России, учитывая последствия всего, на это пойти. Поэтому надо успокоиться и прекратить эти разговоры, что кто-то кого-то наклонил или наклоняет. Здесь никто никого не наклонит", - заявил президент Беларуси.

14 декабря 2018 года Лукашенко заявлял, под предлогом "глубокой интеграции" Москва пытается включить Беларусь в состав России. Об этом он заявил на пресс-конференции в Минске.