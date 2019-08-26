Трамп поссорился с лидерами G7 из-за РФ – The Guardian

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Предложение президента США Дональда Трампа вернуть Россию в клуб сверхдержав спровоцировало напряженную ситуацию на саммите G7. Об этом на условиях анонимности один из участвующих в форуме дипломатов сообщил британскому изданию The Guardian.

Согласно предоставленной информации, инцидент произошел во время ужина на официальном открытии саммита. Дональд Трамп настаивал, что для обсуждения вопросов Ирана, КНДР и Сирии необходимо присутствие России. По данным издания, Трампа поддержал только премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

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"На этом моменте обстановка начала накаляться, если не сказать больше. Большинство лидеров настаивали на том, чтобы G7 оставалась сообществом либеральных демократий. Они сказали Трампу, что нельзя позволить вернуться президенту Путину, который не соответствует этому требованию", — сообщил собеседник the Guardian.

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