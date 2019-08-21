МИД РФ отреагировал на возможность вернуть страну в G7

Мария Захарова (фото - ЕРА)

Появилась реакция российского Министерства иностранных дел на информацию о возможном возвращении РФ в клуб Большой семерки. Комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой приводят российские СМИ.

Она заявила, что обсуждать данный вопрос можно после появления и предоставления России "конкретных предложений".

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"Сейчас сложно понять, о чем идет речь. Поэтому надо перенести обсуждение этой темы из публично-развлекательной в профессиональную сферу, если "семерка" хочет позиционировать себя, как серьезный формат", - заявила она.

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