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Саммит G7. Что будут обсуждать мировые лидеры

Саммит G7. Что будут обсуждать мировые лидеры - Фото
G7 (фото - depositphotos.com)
21.08.2019, 06:46

Среди основных рекомендаций, которые представят президенту Франции Эмманюэлю Макрону, - это прекращение насилия по гендерному признаку

Лидеры стран "Большой семерки" на саммите 24-26 августа будут обсуждать проблематику гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. Об этом сообщает Укринформ.

Соответствующие рекомендации мировым лидерам представят на встрече высокого уровня сопредседателя Совета G7 с гендерного равенства нобелевские лауреаты Надежда Мурад и Денис Муквеге.

"Более 2,5 млрд девушек и женщин во всем мире страдают из-за дискриминационных законов и недостаточности правовой защиты. Действия многих смелых девушек и женщин нарушили тишину и подчеркнули острую необходимость сильных и решительных действий. Совет призывает лидеров G7 быть такими же решительными и смелыми, как девушки и женщины ежедневно", - отметили в Совете G7 по гендерному равенству.

Среди основных рекомендаций, которые на этой неделе также будут представлены президенту Франции Эмманюэлю Макрону, - это прекращение насилия по гендерному признаку, обеспечение для девушек и женщин условий для получения должного образования и медицинского обслуживания, расширения их прав и возможностей, обеспечение равенства между женщинами и мужчинами в публичной деятельности.

Совет G7 по гендерному равенству был создан премьер-министром Канады Джастином Трюдо в 2018 году во время канадского председательства в "Большой семерке".

Сейчас Совет состоит из 35 членов, включая нобелевских лауреатов, представителей неправительственных организаций, международных организаций и частных компаний, а также чиновников, журналистов, художников.

20 августа президент США Дональд Трамп поддержал восстановление России в сообществе, объединяющем Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию - "Большой семерке", которое до 2014 года называлось "Большая восьмерка", потому что в него входила и РФ.

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Макрон Эмманюэль Джастин Трюдо саммит G7 гендерное равенство
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