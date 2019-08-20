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Трамп хочет вернуть Россию в G8: видео

Трамп хочет вернуть Россию в G8: видео - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
20.08.2019, 23:02

Президент США считает, что это надо сделать на ближайшей встрече G7

Президент США Дональд Трамп поддержал восстановление России в сообществе, объединяющем Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию - "Большой семерке", которое до 2014 года называлось "Большая восьмерка", потому что в него входила и РФ. Об этом Трамп заявил во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Вашингтоне, передает CNN.

Трамп считает, что это надо сделать во время встречи G7 на ежегодном саммите во Франции, который состоится 24-26 августа в Биарицце.

"Я думаю, что было бы более уместно иметь Россию в этой группе, - сказал президент США. - Если бы кто выдвинул такое предложение, я бы однозначно был бы склонен с большой симпатией его рассмотреть".

Отмечается, что подобные комментарии Трампа подчеркивают растущие разногласия между США и традиционными ближайшими союзниками Вашингтона.

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Дональд Трапм g7 g8 большая восьмерка
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