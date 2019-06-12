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12.06.2019, 07:45

Макрон хочет "новой динамики" в отношениях с Россией

Макрон хочет "новой динамики" в отношениях с Россией - Фото
Эмманюэль Макрон (фото - EPA) Фото: EPA

Возвращение к формату G8 возможно, если Москва приложит существенные усилия по реализации минских соглашений, заявил президент Франции

Президент Франции Эммманюэль Макрон выступает за то, чтобы придать отношениям Европы и России "новую динамику" . Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам Макрона, Европе необходимо поддерживать "стратегическую дискуссию" с Россией, несмотря на разногласия.  "Уже на этой неделе собираюсь провести "длительный и содержательный разговор" с президентом России Владимиром Путиным", - заявил Макрон в интервью швейцарскому телеканалу RTS.

Говоря об аннексии Крыма, он указал, что Европа не может вести себя так, как будто ничего не произошло, не замечая этот "военный жест" со стороны России.

"От того, насколько существенными будут усилия Москвы по реализации минских соглашений и прекращению военного конфликта в Украине, зависит, будет ли формат G7 вновь расширен до G8 за счет возобновления членства России", - отметил Макрон.

Франция является председателем "большой семерки".

6 мая 2019 года Макрон поддержал позицию, чтобы Россия оставалась в составе Совета Европы.

 

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Теги: Макрон Эмманюэль, Россия, франция, минские соглашения, g8, владимир ипутин
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