Макрон хочет "новой динамики" в отношениях с Россией

Эмманюэль Макрон (фото - EPA) Фото: EPA

Президент Франции Эммманюэль Макрон выступает за то, чтобы придать отношениям Европы и России "новую динамику" . Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам Макрона, Европе необходимо поддерживать "стратегическую дискуссию" с Россией, несмотря на разногласия. "Уже на этой неделе собираюсь провести "длительный и содержательный разговор" с президентом России Владимиром Путиным", - заявил Макрон в интервью швейцарскому телеканалу RTS.

Говоря об аннексии Крыма, он указал, что Европа не может вести себя так, как будто ничего не произошло, не замечая этот "военный жест" со стороны России.

"От того, насколько существенными будут усилия Москвы по реализации минских соглашений и прекращению военного конфликта в Украине, зависит, будет ли формат G7 вновь расширен до G8 за счет возобновления членства России", - отметил Макрон.

Франция является председателем "большой семерки".

6 мая 2019 года Макрон поддержал позицию, чтобы Россия оставалась в составе Совета Европы.