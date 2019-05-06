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06.05.2019, 19:27

Макрон высказался за продолжение членства РФ в Совете Европы

Макрон высказался за продолжение членства РФ в Совете Европы - Фото
Фото: ЕРА

Ранее Россия пригрозила выйти из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и Совета Европы

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Президент Франции Эмманюэль Макрон поддерживает позицию, чтобы Россия оставалась в составе Совета Европы. Об этом французский лидер заявил на встрече с генеральным секретарем СЕ Турбьерном Ягландом в Елисейском дворце, сообщил в Twitter представитель СЕ Даниэль Холтген.

Ранее постоянный представитель России при Совете Европы Иван Солтановский заявил, что оставляет за РФ возможность выхода из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и Совета Европы.

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По его словам, это случится, если не будет найден компромисс.

В МИД Украины заявили, что кризис в Совете Европы, вызванный действиями России, не должен привести к тому, чтобы организация пошла на уступки стране-шантажисту и нарушителю международного права.

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Теги: Россия, эмманюэль макрон, совет европы
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