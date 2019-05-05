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05.05.2019, 15:31

Москва допустила выход РФ из Совета Европы и ключевой конвенции

Москва допустила выход РФ из Совета Европы и ключевой конвенции - Фото
Евросоюз (фото - depositphotos.com)

Постпред при СЕ Иван Солтановский не исключил выхода России из конвенции по правам человека, если не будет "компромисса"

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Постоянный представитель России при Совете Европы Иван Солтановский оставляет за РФ возможность выхода страны-агрессора из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и Совета Европы. Об этом сообщает пропагандистский ресурс РИА Новости.

По его словам, это случится, если не будет найден компромисс.

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"Мы рассматриваем все варианты развития событий, в том числе с точки зрения их внешнеполитических последствий как для России, так и для международных отношений на Европейском континенте", - заявил он.

Солтановский сказал, что Кремль не жалеет о своем вступлении в Совет Европы. Он считает, что "советоевропейский опыт" помог "модернизировать российскую правовую систему, гуманизировать судопроизводство и пенитенциарную систему".

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10 октября генсек СЕ Турбьерн Ягланд заявил, что Россия будет исключена из организации, если не восстановит платежи в бюджет в 2019 году. Согласно устав, страну могут исключить, если она не платит взносы в течение двух лет. Для РФ этот срок истекает в конце июня 2019-го. Из-за голосований по Крыму в январе 2015 года Парламентская ассамблея СЕ во второй раз лишила российских делегатов права голоса. В ответ РФ покинула ПАСЕ, а в июне 2017 года прекратила платить членские взносы в Совет Европы.

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Теги: Россия, права человека, совет европы, Иван Солтановский, конвенция
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