Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
10.04.2019, 07:45

Снять санкции с РФ будет сложнее: Украина в ПАСЕ провела поправку

Снять санкции с РФ будет сложнее: Украина в ПАСЕ провела поправку - Фото
Фото: EPA

В комитете ПАСЕ единогласно поддержали изменения в документ, который мог позволить снять санкции с России

Реклама
Реклама

В комитете Парламентской ассамблеи Совета Европы поддержали изменения в документ, который мог позволить снять санкции с России. Об этом сообщила депутат Елена Сотник сообщила у себя в Facebook.

"Зрада на сегодня отменяется. В ПАСЕ единогласно поддержали мою поправку, любые новые механизмы по санкциям будут только дополнительными", - написала она.

Реклама

Вице-президент ПАСЕ, глава украинской делегации депутат Владимир Арьев уточнил, что окончательное решение по этому вопросу будет принято сегодня, 10 апреля.

"Самое плохое нашей делегации удалось отбить на уровне политического комитета. Имплементация шантажистских требований России, которые она выдвинула для возвращения в ассамблею, кажется, откладывается. Но окончательно все будет известно завтра вечером - после голосования в пленарном зале. Судя по моим разговорам с нашими сторонниками в ПАСЕ, сильно зависит от результатов президентских выборов", - написал Арьев у себя в Facebook.

Вчера Арьев сообщил, что политический комитет ПАСЕ поддержал принципиальные поправки к срочному докладу, которым пророссийское лобби пытается изменить регламент для снятия санкций и возвращения делегации России в ассамблею.

До этого стало известно, что ПАСЕ поддержала проведение по срочной процедуре дебатов по докладу, принятие которого имеет целью упростить процедуру снятия санкций с российской делегации.

Отправить:
Распечатать:
Теги: санкции, пасе, владимир арьев, елена сотник
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 