Снять санкции с РФ будет сложнее: Украина в ПАСЕ провела поправку

Фото: EPA

В комитете Парламентской ассамблеи Совета Европы поддержали изменения в документ, который мог позволить снять санкции с России. Об этом сообщила депутат Елена Сотник сообщила у себя в Facebook.

"Зрада на сегодня отменяется. В ПАСЕ единогласно поддержали мою поправку, любые новые механизмы по санкциям будут только дополнительными", - написала она.

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Вице-президент ПАСЕ, глава украинской делегации депутат Владимир Арьев уточнил, что окончательное решение по этому вопросу будет принято сегодня, 10 апреля.

"Самое плохое нашей делегации удалось отбить на уровне политического комитета. Имплементация шантажистских требований России, которые она выдвинула для возвращения в ассамблею, кажется, откладывается. Но окончательно все будет известно завтра вечером - после голосования в пленарном зале. Судя по моим разговорам с нашими сторонниками в ПАСЕ, сильно зависит от результатов президентских выборов", - написал Арьев у себя в Facebook.

Вчера Арьев сообщил, что политический комитет ПАСЕ поддержал принципиальные поправки к срочному докладу, которым пророссийское лобби пытается изменить регламент для снятия санкций и возвращения делегации России в ассамблею.

До этого стало известно, что ПАСЕ поддержала проведение по срочной процедуре дебатов по докладу, принятие которого имеет целью упростить процедуру снятия санкций с российской делегации.