Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
08.04.2019, 18:32

"РФ не получит желаемое". Арьев - о пророссийском докладе в ПАСЕ

"РФ не получит желаемое". Арьев - о пророссийском докладе в ПАСЕ - Фото
Владимир Арьев (фото - пресс-служба ПАСЕ)

По словам главы делегации Верховной Рады в ПАСЕ, доклад изменили и его утверждение не принесет России желаемого

Реклама
Реклама

Политический комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы поддержал принципиальные поправки к срочному докладу, которым пророссийское лобби пытается изменить регламент для снятия санкций и возвращения делегации России в ассамблею. Об этом рассказал журналистам глава делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Владимир Арьев, передает Укринформ.

"Сейчас в политическом комитете, насколько я знаю, существенно изменили редакцию доклада. И Россия не получит желаемое", - отметил он.

Реклама

По его словам, РФ требует изменить процедуры мониторинга и введения санкций, в частности, привлечь к этому процессу не только парламентскую ветвь, но и министерскую на уровне Комитета министров СЕ.

"Но сейчас эти намерении терпят поражение. И, фактически, Россия не получит то, что хотела…Никакой измены пока нет", - добавил Арьев.

Он объяснил, что данный доклад никоим образом не возвращает РФ напрямую в ассамблею, но только теоретически может способствовать этому.

Ранее сегодня сообщалось, что ПАСЕ поддержала проведение по срочной процедуре дебатов по докладу, принятие которого имеет целью упростить процедуру снятия санкций с российской делегации

Отправить:
Распечатать:
Теги: Россия, пасе
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 