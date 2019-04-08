"РФ не получит желаемое". Арьев - о пророссийском докладе в ПАСЕ

Владимир Арьев (фото - пресс-служба ПАСЕ)

Политический комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы поддержал принципиальные поправки к срочному докладу, которым пророссийское лобби пытается изменить регламент для снятия санкций и возвращения делегации России в ассамблею. Об этом рассказал журналистам глава делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Владимир Арьев, передает Укринформ.

"Сейчас в политическом комитете, насколько я знаю, существенно изменили редакцию доклада. И Россия не получит желаемое", - отметил он.

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По его словам, РФ требует изменить процедуры мониторинга и введения санкций, в частности, привлечь к этому процессу не только парламентскую ветвь, но и министерскую на уровне Комитета министров СЕ.

"Но сейчас эти намерении терпят поражение. И, фактически, Россия не получит то, что хотела…Никакой измены пока нет", - добавил Арьев.

Он объяснил, что данный доклад никоим образом не возвращает РФ напрямую в ассамблею, но только теоретически может способствовать этому.

Ранее сегодня сообщалось, что ПАСЕ поддержала проведение по срочной процедуре дебатов по докладу, принятие которого имеет целью упростить процедуру снятия санкций с российской делегации