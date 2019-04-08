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08.04.2019, 14:27

В ПАСЕ приблизились к снятию санкций с России

В ПАСЕ приблизились к снятию санкций с России - Фото
Фото: EPA

В ПАСЕ проведут дебаты по докладу, в котором речь идет об изменении регламента, что, в свою очередь, позволит снять санкции с делегации России

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Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала проведение по срочной процедуре дебатов по докладу, принятие которого имеет целью упростить процедуру снятия санкций с российской делегации, передает Укринформ.

Внесение этого вопроса в повестку дня весенней сессии ПАСЕ, которая проходит 8-12 апреля в Страсбурге, поддержали двумя третями голосов делегаты ассамблеи.

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Авторы доклада "Роль и миссия Парламентской ассамблеи: главные вызовы будущего" -  пророссийский сенатор из Нидерландов Тини Кокс (представитель политической группы Объединенных европейских левых) и другой нидерландский делегат Март ван де Вен (представитель Альянса либералов и демократов за Европу).

В докладе предлагается изменить регламент, что позволит упростить принятие решения по снятию санкций, введенных в ПАСЕ против России.

Украинская делегация в ассамблее, а также значительное количество депутатов из других стран, представляющих разные политические группы, выступали против рассмотрения доклада на этой сессии по срочной процедуре.

В то же время, генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд считает, что России необходимо вернуть право голоса в ПАСЕ, чтобы избежать выхода Москвы из СЕ или ее исключения из него этим летом. Об этом он заявил в интервью изданию Financial Times, передает Deutsche Welle.

Ранее сегодня СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что Германия возглавила непубличную кампанию за снятие с РФ санкций в СЕ.

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Теги: санкции, пасе
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