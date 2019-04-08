Стартует сессия ПАСЕ: Германия хочет снять санкции с России - СМИ

Турбьёрн Ягланд (фото - пресс-служба Совета Европы)

Сегодня в Страсбурге начинается весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая продлится всю рабочую неделю, и где одной из главных тем будет финансовых кризис из-за неуплаты взносов Россией - та все еще исключена из обсуждений в ПАСЕ за агрессию против Украины.

Между тем, как пишет Европравда со ссылкой на свои источники среди западных дипломатов, Германия возглавила непубличную кампанию за снятие с РФ санкций в СЕ.

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Издание пишет, что дипломаты и депутаты ФРГ якобы "открыто ведут активные действия" по этой теме, потому как предпочитают "диалог" с РФ, даже если для этого придется снять часть давления на нее.

"Теперь речь идет о скоординированной кампании, которая приобрела значительные масштабы в преддверии весенней сессии ПАСЕ", - отмечает источник.

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Европравда утверждает, что немецкие депутаты "ведут разъяснительную работу" в ПАСЕ, пытаясь убедить других парламентариев в том, что борьба Украины с Россией - это "предвыборная технология", которую Европа не должна поддерживать. Эти же "активисты" уверяют коллег, что идею снятия санкций с РФ якобы поддерживает лично канцлер Ангела Меркель.

Посол Британии в СЕ Кристофер Ивон у себя в Twitter высказался по этому поводу довольно ярко, не назвав, однако, страну-инициатор: "Как мне рассказали, в течение недели СЕ сам себе делал химическую кастрацию. Это явно не то, к чему нужно стремиться".

Идею возвращения в ПАСЕ россиян в той или иной форме лоббирует генсек СЕ Турбьерн Ягланд.