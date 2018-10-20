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20.10.2018, 13:07

В 2019 году Россия в ПАСЕ не вернется - Арьев

В 2019 году Россия в ПАСЕ не вернется - Арьев - Фото
Фото: пресс-служба ПАСЕ Фото: пресс-служба ПАСЕ

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев пояснил, что по процедуре страны подают свои делегации для участия в ассамблее раз в год

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В 2019 году российская делегация скорее всего не вернется в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Об этом сказал глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, передает Радио Свобода.

По его словам, единственная возможность восстановить полномочия РФ - внести этот вопрос на рассмотрение в январе, но в повестке дня его нет. 

"В лучшем случае он (доклад по РФ - ред.) будет рассматриваться в апреле, возможно, даже летом следующего года", - рассказал Арьев.

Он разъяснил, что подавать свою делегацию страна может только раз в год, в январе - в начале сессии ПАСЕ, и Россия уже заявила, что подаваться не будет. В другое время податься можно только если в парламенте были выборы. 

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9 октября 2018 года резолюция о полномочиях и праве голоса делегаций в ПАСЕ, которая на самом деле представляет собой вариант внесения поправок в регламент Ассамблеи, разработанный с целью возможного возвращения российской делегации в ПАСЕ в обход санкций, не прошла. Документ сняли с рассмотрения, поскольку он не набрал нужного количества голосов.

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Теги: Россия, пасе, владимир арьев, делегация
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