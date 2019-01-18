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18.01.2019, 13:07

Из-за долгов России в ПАСЕ начали экономить деньги

Из-за долгов России в ПАСЕ начали экономить деньги - Фото
ПАСЕ (фото: EPA)

Временно восполнить бюджет планируется за счет вкладов других стран-членов ПАСЕ

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Из-за неуплаты Россией вкладов в бюджет Совета Европы, в организации, в том числе и в ПАСЕ, перешли на режим жесткой экономии денег. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на генсека ПАСЕ Войцеха Савицкого.

"В бюджете Совета Европы серьезная дыра из-за отказа РФ вносить денежные вклады в организацию. Россия перестала платить еще в июне 2017 года; речь идет о 22 млн евро за тот год и 33 млн евро за 2018-й", - говорит Савицкий.

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Также отмечается, что доля РФ в бюджете Совета Европы составляет 11%.

По словам Савицкого, в Совете Европы уже консультируются касательно будущей выплаты долга со стороны России.

Вчера стало известно, что в 2019 года Россия не отправит в ПАСЕ свою делегацию.

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Теги: пасе, совет европы
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