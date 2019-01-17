В этом году в ПАСЕ не будет российской делегации

ПАСЕ (фото: EPA)

Россия не отправит свою делегацию в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Об этом говорится в заявлении госдумы РФ.

По мнению председателя госдумы Вячеслава Володина, "ПАСЕ отошла от принципов демократии и игнорирует принципы работы парламентских структур".

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"Украина сделала все, чтобы отстоять базовые ценности, которые в ПАСЕ находились под угрозой", - заявил глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Владимир Арьев.

Также отмечается, что Россия отказалась уплачивать взнос в бюджет Совета Европы.

Таким образом, РФ четвертый год подряд не будет представлена своей делегацией в ПАСЕ.

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