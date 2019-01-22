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22.01.2019, 17:52

Ягланд хочет перераспределить полномочия в СЕ ради возвращения РФ

Ягланд хочет перераспределить полномочия в СЕ ради возвращения РФ - Фото
Турбьерн Ягланд (фото - LIGA.net)

Генеральный секретарь Совета Европы выразил уверенность в том, что выход России из СЕ будет иметь негативные последствия

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Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд официально инициирует работу над изменениями в устав Совета Европы, чтобы разрешить кризис с участием России в работе СЕ и с российскими неплатежами. Об этом он заявил, выступая перед депутатами Парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщает Европейская правда.

Ранее Ягланд сообщил о подготовке обновленного бюджета без денег РФ, отметив, что речь может идти о подготовке к прекращению работы РФ в организации. Вместе с тем генсек не теряет надежды на возвращение России в ПАСЕ и ее полноценное участие в работе Совета Европы.

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"Пока мы готовимся к худшему - мы также должны пытаться достичь лучшего и преодолеть кризис", - пояснил он.

Путем к преодолению кризиса Ягланд считает внесение изменений в устав организации. 

"Нужно собраться вместе Комитету министров и ПАСЕ и уточнить правила и распределение полномочий между этим органами. Это может открыть путь к преодолению кризиса... Очень надеюсь, что два уставных органа соберутся и сделают это вместе. Будет большим подарком для всех нас, если это произойдет", - заявил он.

Ягланд не уточнил суть возможных изменений в устав, но упомянул, что речь идет о санкциях против России. Ранее звучала идея о том, чтобы запретить накладывать санкции на государства-члены в рамках ассамблеи.

Ягланд также выразил уверенность в том, что выход России из СЕ будет иметь негативные последствия. "Это будет очень-очень-очень плохо для Европы. Начнется что-то неизвестное", - пояснил генсек.

21 января 2019 года бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы изменило правила формирования комитетов, что привело к лишению Украины мест в регламентном комитете, работающем над снятием санкций с РФ.

 

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Теги: Россия, пасе, турбьерн ягланд, полномочия
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