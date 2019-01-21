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21.01.2019, 15:44

ПАСЕ изменила правила: украинцев лишили мест в комитетах

ПАСЕ изменила правила: украинцев лишили мест в комитетах - Фото
Фото: EPA

Глава украинской делегации Владимир Арьев назвал это "мелкой местью за принципиальную позицию украинцев по изменению регламента в угоду РФ"

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Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы изменило правила формирования комитетов, что привело к лишению Украины мест в регламентном комитете, работающем над снятием санкций с РФ. Такое решение было принято в понедельник, сообщает Европейская правда.

По решению руководящего органа ПАСЕ, в комитетах по вопросам регламента и по вопросам избрания судей ЕСПЛ не может быть более двух представителей каждого из государств-членов.

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До сих пор в обоих упомянутых комитетах не было такого ограничения; их состав формировался по предложениям политических групп.

"Благодаря этому в регламентном комитете было четверо украинцев - Владимир Арьев, Владислав Голуб, Юлия Левочкина и Сергей Кираль (первый заместитель председателя комитета). Этот комитет имеет особое значение, поскольку отвечал за разработку изменений в регламент, которые должны были снять санкционное давление с РФ и открыть путь к возвращению россиян в ассамблею", - отмечается в сообщении.

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев отметил, что  результате дискуссии Бюро ПАСЕ "обнулило" перечень тех депутатов, страны которых превысили новую квоту в два места в комитете.

"Было решено просто обнулить список, сейчас у нас ноль мест в регламентном комитете, и группы должны выдвигать новых кандидатов", - пояснил он.

Также пострадали украинские представители в комитате по вопросам выборов судей ЕСПЧ (четыре депутата от Украины).

По новым правилам потеряли места в комитетах также представители ряда других государств.

Однако по итогам закрытой дискуссии на Бюро, в которой принимал участие  Арьев, он уверен, что изменения направлены именно против Украины из-за ее работы в регламентном комитете.

"Это кажется мелкой местью за принципиальную позицию украинцев по изменению регламента в угоду РФ", - заявил он.

17 января 2019 года сообщалось, что Россия не отправит свою делегацию в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

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Теги: украинцы, рф, пасе, владимир арьев, комитеты, внутренние правила
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