Финансовый шантаж РФ - вызов для Совета Европы: МИД Украины

Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net

Кризис в Совете Европы, вызванный действиями России, не должен привести к тому, чтобы организация пошла на уступки стране-шантажисту и нарушителю международного права. Об этом говорится в заявлении МИД Украины к 70-й годовщине со дня основания СЕ.

"Этот кризис стал настоящим вызовом для организации и поставила ее перед выбором - остаться верной собственным ценностям и принципам, или поддаться на шантаж и угрозы и поставить под сомнение полученные за 70 лет доверие и авторитет", - сказано в заявлении.

Реклама

Украинская сторона обращает внимание, что положение дел вызвано "разрушительными действиями РФ, ее агрессией против Украины и прямым финансовым шантажом Совета Европы с целью достижения своих антидемократических внешнеполитических целей".

В министерстве подчеркнули, что Украина остается преданной взятым на себя обязательствам и продолжит защищать права и свободы всех, в том числе, живущих на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

Украина - член Совета Европы с 1995 года, присоединилась к более чем 90 договорам.

Читайте также: Москва допустила выход РФ из Совета Европы и ключевой конвенции