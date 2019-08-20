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Саммит G7 впервые может закончиться без общего заявления: почему

Саммит G7 впервые может закончиться без общего заявления: почему - Фото
Фото: ЕРА
20.08.2019, 07:49

Как отмечает Голос Америки, всему виной позиция Белого дома по ряду тем, включая торговлю и состояние окружающей среды

Запланированный на выходные во Франции саммит лидеров Большой семерки может закончиться без совместного заявления. Причина - в разногласиях между странами-членами по вопросам торговли и климата, пишет агентство Голос Америки со ссылкой на инсайд японского телеканала NHK.

Если такое произойдет, это будет прецедент в истории G7.

Как пишет агентство, взаимопонимание между союзниками усложняется из-за позиции Вашингтона по торговле и окружающей среде (США вышли из Парижского соглашения по климату).

Президент США Дональд Трамп предпочитает двусторонние торговые соглашениям многосторонним, и сделал так, что страна оказалась втянута в затяжную торговую войну с Китаем.

Саммит G7 состоится 24-26 августа во французском городе Биарриц.

Справка. Большая семерка - международный клуб стран и неофициальный форум (с участием Еврокомиссии) лидеров США, Британии, ФРГ, Канады, Франции, Японии и Италии. На этих встречах согласовывают подходы к актуальным международным проблемам. Это не международная организация, она не основана на международном договоре, не имеет устава и секретариата. Решения G7 не имеют обязательной силы.

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g7 большая семерка
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