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Макрон рассказал об "очень глубоко европейской" России

Макрон рассказал об "очень глубоко европейской" России - Фото
Владимир Путин и Эмманюэль Макрон (фото - ЕРА)
20.08.2019, 14:37

Французский президент написал в Facebook пост о Европе, простирающейся от Лиссабона до Владивостока

Президент Франции Эмманюэль Макрон написал в Facebook русскоязычный пост, где заявил, что "Россия - это глубоко европейская страна". 

Пост был опубликован после встречи Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным, которая прошла 19 августа

"Россия - очень глубоко европейская страна. Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока. Есть прогресс по многим политическим и экономическим вопросам, ведь мы прилагаем усилия для развития франко-российских отношений", - написал французский президент. 

Также Макрон написал, что России и Европейскому союзу необходимо работать над развитием "архитектуры безопасности и доверия".

  • 19 августа Путин прибыл с однодневным визитом во Францию на встречу с Макроном, чтобы обсудить ситуацию в Украине.
  • Во время встречи Макрон заявил, что возврат России в клуб и восстановление Большой восьмерки зависит от прогресса в урегулировании "украинского кризиса". 
  • 6 августа Зеленский обратился к президенту Франции Эмманюэлю Макрону, канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту РФ с призывом как можно скорее возобновить переговоры в Нормандском формате.
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владимир путин эмманюэль макрон нормандский формат
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