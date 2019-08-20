Макрон рассказал об "очень глубоко европейской" России

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон (фото - ЕРА)

Президент Франции Эмманюэль Макрон написал в Facebook русскоязычный пост, где заявил, что "Россия - это глубоко европейская страна".

Пост был опубликован после встречи Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным, которая прошла 19 августа.

"Россия - очень глубоко европейская страна. Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока. Есть прогресс по многим политическим и экономическим вопросам, ведь мы прилагаем усилия для развития франко-российских отношений", - написал французский президент.

Также Макрон написал, что России и Европейскому союзу необходимо работать над развитием "архитектуры безопасности и доверия".