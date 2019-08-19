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Путин уже во Франции: будет обсуждать Украину с Макроном

Путин уже во Франции: будет обсуждать Украину с Макроном - Фото
Владимир Путин (фото - ЕРА)
19.08.2019, 10:38

Президент страны-агрессора РФ приехал на один день, чтобы встретиться с французским лидером

19 августа президент РФ Владимир Путин прибыл с однодневным визитом во Францию, где у него состоится встреча с французским президентом Эмманюэлем Макроном. Президенты обсудят ситуацию в Украине. Об этом сообщает AFP со ссылкой на анонимный источник. 

Ожидается, что встреча пройдет на юге Франции, в летней резиденции Макрона Форт де Брегансон возле села Борм-ле-Мимоза. 

Президентов ожидают совместная пресс-конференция и рабочий ужин. 

6 августа президент Владимир Зеленский обратился к президенту Франции Эмманюэлю Макрону, канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту РФ с призывом как можно скорее возобновить переговоры в Нормандском формате. 

Эту идею, как заявляет AFP, поддерживают во Франции. 

"Президент Зеленский сделал предложения, на которые, как нам кажется, президент Путин должен ответить обнадеживающе", - агентство цитирует анонимного французского чиновника. 

Среди других тем, которые поднимут Путин и Макрон должна быть ситуация в Сирии и Иране. 

  • Нормандская четверка - это группа из лидеров четырех стран (Украины, Германии, Франции, РФ) по урегулированию ситуации на востоке Украины.
  • За 5 лет функционирования нормандской четверки лидеры стран собирались шесть раз.
  • 6 августа Зеленский призвал как можно скорее возобновить переговоры. 
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Владимир Зеленский Ангела Меркель владимир путин эмманюэль макрон
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