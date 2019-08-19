Путин уже во Франции: будет обсуждать Украину с Макроном

Владимир Путин (фото - ЕРА)

19 августа президент РФ Владимир Путин прибыл с однодневным визитом во Францию, где у него состоится встреча с французским президентом Эмманюэлем Макроном. Президенты обсудят ситуацию в Украине. Об этом сообщает AFP со ссылкой на анонимный источник.

Ожидается, что встреча пройдет на юге Франции, в летней резиденции Макрона Форт де Брегансон возле села Борм-ле-Мимоза.

Президентов ожидают совместная пресс-конференция и рабочий ужин.

6 августа президент Владимир Зеленский обратился к президенту Франции Эмманюэлю Макрону, канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту РФ с призывом как можно скорее возобновить переговоры в Нормандском формате.

Эту идею, как заявляет AFP, поддерживают во Франции.

"Президент Зеленский сделал предложения, на которые, как нам кажется, президент Путин должен ответить обнадеживающе", - агентство цитирует анонимного французского чиновника.

Среди других тем, которые поднимут Путин и Макрон должна быть ситуация в Сирии и Иране.