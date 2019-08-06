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Эскалация в Донбассе. Зеленский созывает встречу президентов

Эскалация в Донбассе. Зеленский созывает встречу президентов - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
06.08.2019, 18:29

Президент призвал возобновить переговоры в нормандском формате

Президент Владимир Зеленский обратился к президенту Франции Эмманюэлю Макрону, канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту РФ Владимиру Путину с призывом как можно скорее возобновить переговоры в нормандском формате в связи с гибелью четверых украинских военных около Павлополя. Об этом глава государства написал в Facebook.

"Четверо украинских военных погибли около Павлополя в результате обстрелов из ручного противотанкового гранатомета. Хлебное перемирие длилось 17 дней. Сегодняшний инцидент направлен на подрыв не только этого перемирия, но и переговорного процесса в целом. Украина искренне стремится к миру. И наше стремление неизменное. Сегодня весь мир увидел, кто именно мира не хочет, - написал Зеленский. - Именно поэтому я призываю лидеров стран-участниц Нормандского переговорного формата - Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина - как можно быстрее собраться для возобновления переговоров".

Президент выразил соболезнования семьям погибших героев.

"Мы не прекратим работать над окончанием боевых действий и не оставим без ответа ни одной атаки на наших военных. Украина обязательно будет единой и мирной", - написал президент.

Сегодня, 6 августа, в районе проведения операции объединенных сил в Донбассе из-за обстрела со стороны боевиков четверо украинских военных получили ранения, несовместимые с жизнью.

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Владимир Зеленский война Донбасс нормандский формат
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