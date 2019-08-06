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Волкер предлагает Суркову поговорить о Донбассе - росСМИ

Волкер предлагает Суркову поговорить о Донбассе - росСМИ - Фото
Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
06.08.2019, 15:51

Пока точной даты встречи не назвали

В Вашингтоне выступили с инициативой проведения двусторонней встречи на уровне Сурков-Волкер. Об этом сообщает российский Интерфакс.

"Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер отправил запрос на встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым", - сообщил сегодня директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Другой источник уточнил, что американская сторона предлагает провести встречу в формате Сурков-Волкер в конце августа. По его словам, российская сторона пока сроки возможной встречи не согласовала.

7 октября 2018 года Волкер заявлял, что рассчитывает на новую встречу Сурковым.

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Курт Волкер Донбасс встреча владислав сурков
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