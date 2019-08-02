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Волкер о миротворцах ООН: Важный вариант для прекращения войны

Волкер о миротворцах ООН: Важный вариант для прекращения войны - Фото
Курт Волкер (фото - rada.gov.ua)
02.08.2019, 14:23

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины отметил, что миссия ООН "может создать на время безопасную зону"

Введение миротворцев во временно оккупированный Донбасс нужно рассматривать серьезно, чтобы способствовать выводу российских сил и реализации минских договоренностей. Об этом в интервью Tyzhden.ua заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

Отвечая на вопрос, есть ли какие-то признаки прогресса в еще одном механизме прекращения войны - развертывании международной миротворческой миссии в Донбассе, Волкер сказал: "Я до сих пор верю, что это важный вариант. Но давайте четко определим цель. Это полное выполнение минских договоренностей, безопасность на востоке Украины. Российские силы должны уйти. И должен быть определенный безопасный промежуток времени и пространства, чтобы можно было выполнить минские договоренности, в частности, чтобы были условия для проведения местных выборов".

Он считает, что это один из лучших способов сделать это - развертывание миротворческой операции по мандату ООН. "Именно эта миссия может создать на время безопасную зону. Это не единственный путь. Возможно, это и не нужно, а возможно, кто-то найдет лучший способ. Но я считаю, что вариант с миротворцами следует рассматривать серьезно, чтобы способствовать выводу российских сил и реализации минских договоренностей", - подчеркнул Волкер.

12 октября Волкер заявлял, что только Россия блокировала введение миротворцев в Донбасс.

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Курт Волкер война Донбасс миротворцы
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