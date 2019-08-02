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Нормандский формат: США готовы рассмотреть привлечение Трампа

Нормандский формат: США готовы рассмотреть привлечение Трампа - Фото
Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
02.08.2019, 13:59

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины подчеркнул, что "Россия проводит военную операцию в Донбассе"

США готовы рассмотреть привлечение американского лидера Дональда Трампа к нормандскому формату. Об этом в интервью Tyzhden.ua заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

По его словам, проблема заключается "опять же в действиях и политике России".

"Если будут признаки того, что она настроена серьезно и готова реально прекратить конфликт, я уверен, для президента Трампа это очень важно. Формат имеет меньшее значение, чем наполнение. Но если бы встреча была полезной, мы, безусловно, рассмотрели бы такой вариант. И если бы был создан новый формат, где были бы вовлечены США и кто-то еще, например Великобритания, Франция, Германия, мы тоже готовы поддержать такие встречи", - отметил Волкер.

Он не уверен, что поддерживать привлечение Трампа к переговорам удалось бы длительное время

"Не знаю, удалось бы нам длительное время поддерживать высокий степень привлечения президента или госсекретаря, как это происходит в рамках "нормандской четверки". Но, безусловно, мы хотим поддерживать усилия любыми способами, чтобы продвинуться в переговорах и достичь мира", - добавил Волкер.

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины  убежден – "Россия проводит военную операцию в Донбассе". "Соответственно они хотят тренировать свой персонал и испытывать вооружение. А мы должны сосредоточиться на принятии политических решений, чтобы изменить это. Пока таких решений нет, но над этим надо работать", - сказал он.

19 июля Волкер заявлял, что выдача российских паспортов украинцам нарушает минские соглашения и угрожает мирному процессу в Донбассе.

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Курт Волкер дональд трамп нормандский формат
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