Волкер: Паспортизация Донбасса угрожает "Минску"

Курт Волкер (фото - rada.gov.ua)

Выдача российских паспортов украинцам нарушает минские соглашения и угрожает мирному процессу в Донбассе. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в Twitter.

"Предоставление российских паспортов украинским гражданам нарушает дух минских договоренностей и угрожает усилиям по достижению мира для граждан Украины", - заявил он.

По его словам, Россия должна выполнить свои обязательства по минским договоренностям.

18 июля 2019 года Волкер заявлял, что продление ареста украинским морякам и решение об упрощении процедуры выдачи российских паспортов жителям Донбасса - это попытка Кремля надавить на президента Владимира Зеленского перед парламентскими выборами.