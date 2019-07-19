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19.07.2019, 07:38

Волкер: Паспортизация Донбасса угрожает "Минску"

Волкер: Паспортизация Донбасса угрожает "Минску" - Фото
Курт Волкер (фото - rada.gov.ua)

Спецпредставитель Госдепартамента США подчеркнул, что Россия должна выполнить свои обязательства по минским договоренностям

Выдача российских паспортов украинцам нарушает минские соглашения и угрожает мирному процессу в Донбассе. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в Twitter.

"Предоставление российских паспортов украинским гражданам нарушает дух минских договоренностей и угрожает усилиям по достижению мира для граждан Украины", - заявил он.

По его словам, Россия должна выполнить свои обязательства по минским договоренностям.

18 июля 2019 года Волкер заявлял, что продление ареста украинским морякам  и решение об упрощении процедуры выдачи российских паспортов жителям Донбасса - это попытка Кремля надавить на президента Владимира Зеленского перед парламентскими выборами. 

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Теги: Курт Волкер, Владимир Зеленский, минские соглашения, паспортизация
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