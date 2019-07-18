Волкер отреагировал на продление ареста украинским морякам

Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Продление ареста украинским морякам и решение об упрощении процедуры выдачи российских паспортов жителям Донбасса - это попытка Кремля надавить на президента Владимира Зеленского перед парламентскими выборами. Об этом Голосу Америки заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Задержание моряков было незаконным с самого начала, и они должны быть освобождены сразу. Их атаковали в международных водах и незаконно захватили. Их надо вернуть в семьи как можно скорее. Я убежден, что президент Путин и Россия использует моряков, и вопрос с российскими паспортами для того, чтобы создать давление на Зеленского и навредить его предвыборным перспективам. Но я не думаю, что это сработает", - отметил Волкер.

Он подчеркнул, что украинцы имеют свое мнение о своем выборе. "Они также понимают, что такое давление России не сможет победить Украину", - сказал Волкер.

17 июля сообщалось, что всем 24 незаконно задержанным россиянами в Черном море украинским морякам еще на три месяца продлили арест.

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