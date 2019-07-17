В российском суде приняли решение по пленным морякам ВМС Украины

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Всем 24 незаконно задержанным россиянами в Черном море украинским морякам еще на три месяца продлен арест. Таким образом, судья Елена Канева из Лефортовского суда Москвы удовлетворила ходатайство российского "следствия" о продлении меры пресечения им до 24 октября.

На закрытом для прессы заседании были моряки, их родственники, омбудсмен Людмила Денисова, а также украинские дипломаты и некоторые их коллеги из стран Запада.

Адвокаты в суде настаивали на том, что моряки - военнопленные.

Россияне недавно завершили "следствие" по этому сфабрикованному делу.

25 ноября 2018 года южнее Крымского моста россияне атаковали украинские корабли, захватив их с моряками. Они включены в списки на обмен между РФ и Украиной. Кремль вчера собрал Совбез ООН, чтобы пожаловаться на закон о госязыке в Украине, но страны-участницы призвали оккупантов немедленно отпустить моряков.

Некторые политики по обе стороны от границы прямо или косвенно говорят и намекают, что президент РФ Владимир Путин может отпустить моряков до 21 июля - даты досрочных выборов в Раду.

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