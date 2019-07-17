Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
17.07.2019, 17:28

В российском суде приняли решение по пленным морякам ВМС Украины

В российском суде приняли решение по пленным морякам ВМС Украины - Фото
Скриншот из видеозаписи

Судебное заседание по 24 украинцам-военнопленным было закрытым - "для сохранения тайны предварительного расследования", как отметили у оккупантов РФ

Всем 24 незаконно задержанным россиянами в Черном море украинским морякам еще на три месяца продлен арест. Таким образом, судья Елена Канева из Лефортовского суда Москвы удовлетворила ходатайство российского "следствия" о продлении меры пресечения им до 24 октября.

На закрытом для прессы заседании были моряки, их родственники, омбудсмен Людмила Денисова, а также украинские дипломаты и некоторые их коллеги из стран Запада.

Адвокаты в суде настаивали на том, что моряки - военнопленные. 

Россияне недавно завершили "следствие" по этому сфабрикованному делу.

25 ноября 2018 года южнее Крымского моста россияне атаковали украинские корабли, захватив их с моряками. Они включены в списки на обмен между РФ и Украиной. Кремль вчера собрал Совбез ООН, чтобы пожаловаться на закон о госязыке в Украине, но страны-участницы призвали оккупантов немедленно отпустить моряков.

Некторые политики по обе стороны от границы прямо или косвенно говорят и намекают, что президент РФ Владимир Путин может отпустить моряков до 21 июля - даты досрочных выборов в Раду.

Читайте также: Климкин об освобождении моряков: Вопрос будет решен

Отправить:
Распечатать:
Теги: вмс, политзаключенные, Лефортово, моряки
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 