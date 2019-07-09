Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
09.07.2019, 20:43

В России предъявили окончательное обвинение 24 украинским морякам

В России предъявили окончательное обвинение 24 украинским морякам - Фото
Фото: EPA

Предварительная дата судебных заседаний по продлению меры пресечения - 17 июля

Россия предъявила обвинения в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам. Об этом сообщил в Facebook координатор адвокатов моряков Николай Полозов.

Защитник отметил, что в ходе сегодняшних следственных действий обвинение было предъявлено Андрею Артеменко.

Полозов уточнил, что предъявление обвинения в окончательной редакции означает завершение следственных действий, связанных со сбором и процессуальным закреплением доказательств. Следующая стадия - ознакомление с материалами уголовного дела.

Ожидается, что на следующей неделе следствие обратится в Лефортовский районный суд Москвы с ходатайством о продлении срока содержания под стражей в отношении всех военнопленных.

Предварительная дата судебных заседаний по продлению меры пресечения - 17 июля.

Читайте также: ОБСЕ назвала украинских моряков, захваченных РФ, военнопленными

25 ноября 2018 года южнее Крымского моста корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир "Яны Капу", который следовал из Одессы в Мариуполь. Оккупанты не пропустили группу ВМС в Азовское море, а вечером, когда та легла на обратный курс, атаковали огнем на поражение на выходе из Керченского пролива примерно в 25 км от побережья Крыма. Украинские корабли россияне отбуксировали в оккупированную Керчь, а их экипажи взяли в плен.

25 мая 2019 года Морской трибунал ООН обязал РФ немедленно освободить захваченных в конце осени 2018 года в Черном море корабли и 24 моряка ВМС Украины.

25 мая в Кремле заявили, что не намерены выполнять решение трибунала.

Отправить:
Распечатать:
Теги: моряки, военнопленные, Николай Полозов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 