В России предъявили окончательное обвинение 24 украинским морякам

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Россия предъявила обвинения в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам. Об этом сообщил в Facebook координатор адвокатов моряков Николай Полозов.

Защитник отметил, что в ходе сегодняшних следственных действий обвинение было предъявлено Андрею Артеменко.

Полозов уточнил, что предъявление обвинения в окончательной редакции означает завершение следственных действий, связанных со сбором и процессуальным закреплением доказательств. Следующая стадия - ознакомление с материалами уголовного дела.

Ожидается, что на следующей неделе следствие обратится в Лефортовский районный суд Москвы с ходатайством о продлении срока содержания под стражей в отношении всех военнопленных.

Предварительная дата судебных заседаний по продлению меры пресечения - 17 июля.

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25 ноября 2018 года южнее Крымского моста корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир "Яны Капу", который следовал из Одессы в Мариуполь. Оккупанты не пропустили группу ВМС в Азовское море, а вечером, когда та легла на обратный курс, атаковали огнем на поражение на выходе из Керченского пролива примерно в 25 км от побережья Крыма. Украинские корабли россияне отбуксировали в оккупированную Керчь, а их экипажи взяли в плен.

25 мая 2019 года Морской трибунал ООН обязал РФ немедленно освободить захваченных в конце осени 2018 года в Черном море корабли и 24 моряка ВМС Украины.

25 мая в Кремле заявили, что не намерены выполнять решение трибунала.