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09.07.2019, 18:13

ОБСЕ назвала украинских моряков, захваченных РФ, военнопленными

ОБСЕ назвала украинских моряков, захваченных РФ, военнопленными - Фото
Фото: пресс-служба ОБСЕ

ОБСЕ приняла резолюцию и в ней осуждает "растущую милитаризацию Российской Федерацией Азовского моря, Керченского пролива и Черного моря"

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) приняла резолюцию, в которой назвала захваченных Россией украинских моряков военнопленными. Об этом говорится в тексте резолюции

Также в документе настоятельно призывают РФ оказывать морякам всю необходимую медицинскую, юридическую и консульскую помощь, пока они не будут освобождены. 

Кроме того, ОБСЕ призывает Россию "обеспечить свободный проход в Керченский пролив через Азовское море, в соответствии с нормами международного права". 

В организации рекомендуют институтам ОБСЕ и государствам-участникам "прилагать все усилия и использовать все имеющиеся инструменты для безотлагательного и безоговорочного освобождения украинских военнопленных".

Сегодня, 9 июля, страны-члены ОБСЕ обсуждали в Словении ситуацию в Украине

25 ноября 2018 года южнее Крымского моста корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир "Яны Капу", который следовал из Одессы в Мариуполь. Оккупанты не пропустили группу ВМС в Азовское море, а вечером, когда та легла на обратный курс, атаковали огнем на поражение на выходе из Керченского пролива примерно в 25 км от побережья Крыма. Украинские корабли россияне отбуксировали в оккупированную Керчь, а их экипажи взяли в плен.

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Теги: резолюция, обсе, российская агрессия, моряки
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