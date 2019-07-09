Украина в центре внимания: министры стран ОБСЕ обсудят ситуацию

Фото: сайт ОБСЕ

Сегодня, 9 июля, министры стран-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) будут говорить об Украине. Об этом сообщают на сайте правительства Канады.

Ожидается, что ситуация в Украине будет одной из главных тем сегодняшней встречи. На ней собираются обсудить "конфликт в Украине", усиления роли ОБСЕ в прекращении транснациональных угроз и о правах человека, в частности, ЛГБТ-сообщества.

Канаду на встрече представит парламентский секретарь главы МИД Роб Олифант.

Ранее на Парламентской ассамблее ОБСЕ приняли резолюцию, осуждающую оккупацию Южной Осетии и Абхазии Россией.

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