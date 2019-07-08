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08.07.2019, 07:50

ПА ОБСЕ осудила оккупацию Южной Осетии и Абхазии

ПА ОБСЕ осудила оккупацию Южной Осетии и Абхазии - Фото
Фото: ОБСЕ

В ПА ОБСЕ приняли резолюцию, осуждающую оккупацию и подготовку аннексии части грузинских территорий со стороны России

Комитет по политическим вопросам и безопасности при Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) вчера, 7 июля, принял проект резолюции, который призывает Россию отменить решение о признании так называемой независимости Южной Осетии и Абхазии. Об этом ПА ОБСЕ сообщает на сайте.

Страну-агрессора призывают также прекратить нарушения прав человека и преследование по политическим мотивам, а также этническую дискриминацию в отношении жителей Абхазии и Южной Осетии.

Кроме того, автор документа грузинский депутат Софио Кацарава просит Россию дать международным правозащитным организациям, в том числе соответствующим структурам ОБСЕ, доступ на территорию Южной Осетии и Абхазии. В проекте резолюции они называются оккупированными грузинскими территориями, а Россия обвиняется в подготовке к их фактической аннексии и наращивании там вооруженных сил.

В свою очередь, ПА ОБСЕ снова заявила о полной поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Пятьдесят членов национальных делегаций проголосовали за документ, пятеро - против, девять воздержались.

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Теги: ПА ОБСЕ
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