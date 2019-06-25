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25.06.2019, 17:02

Путин не намерен выполнять решение трибунала ООН по морякам

Путин не намерен выполнять решение трибунала ООН по морякам - Фото
Дмитрий Песков (фото — kremlin.ru)

В РФ продолжают считать, что инцидент в Керченском проливе находится за пределами юрисдикции Международного трибунала ООН по морскому праву

Власти России не намерены выполнять решение Международного трибунала ООН по морскому праву, обязывающее РФ освободить захваченных в Керченском проливе украинских моряков. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

В Кремле продолжают считать, что инцидент в Керченском проливе находится за пределами юрисдикции Международного трибунала ООН по морскому праву.

В конце мая Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от России освободить украинские военные корабли и моряков, задержанных в Керченском проливе.

РФ должна не позднее 25 июня представить отчет о выполнении этого требования.

На вопрос, будет ли игнорироваться позиция суда, Песков ответил: "Конечно, полномочия суда просто не распространяются на эту ситуацию".

25 мая 2019 года Морской трибунал ООН обязал РФ немедленно освободить захваченных в конце осени 2018 года в Черном море корабли и 24 моряка ВМС Украины. 

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Теги: дмитрий песков, кремль, моряки, трибунал
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