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16.07.2019, 22:59

Страны-участницы Совбеза ООН обратились к РФ: Отпустите моряков!

Страны-участницы Совбеза ООН обратились к РФ: Отпустите моряков! - Фото
Фото: EPA

От России также потребовали прекратить финансировать и снабжать оружием боевиков в Донбассе

По итогам сегодняшнего заседания Совета безопасности ООН, инициированного Россией по поводу языкового закона Украины, Бельгия, Франция, Германия, Польша, Великобритания и Эстония выступили с общим заявлением. Об этом сообщает в Facebook постоянное представительство Украины при ООН.

Страны призвали Россию немедленного освободить захваченных в ноябре прошлого года украинских моряков, вернуть украинские корабли и прекратить препятствовать свободному прохождению судов на Азовском море. 

Страны-члены Совбеза ООН потребовали от России прекратить раздувать конфликт на востоке Украины, начать выполнять Минские соглашения и прекратить финансировать и снабжать оружием боевиков в Донбассе.

Сегодня, 16 июля, состоялось заседание Совбеза ООН, во время которого страны-участницы, вместо ожидаемого Россией осуждения украинского языкового закона, напомнили РФ о совершаемых ей актах агрессии против Украины, нарушениях прав крымских татар и украинцев на территории оккупированного Крыма, призвали признать ответственность за катастрофу пассажирского самолета MH17 в 2014 году, потребовали отпустить украинских моряков и прекратить вмешиваться во внутренние дела Украины.

Закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного вступил в силу сегодня.

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Теги: языковой закон, совбез оон, заявление
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