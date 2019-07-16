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16.07.2019, 06:30

В Украине вступил в силу языковой закон

В Украине вступил в силу языковой закон - Фото
Фото: pixabay.com

Сегодня вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного"

В Украине 16 июля вступает в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Документ вступил в силу через два месяца после опубликования его в газете Голос Украины.

В конце июня в Конституционный суд поступило конституционное представление 51 народного депутата, в котором суд просят определить конституционность закона о языке. Авторы документа также попросили суд задействовать производстве депутатов Александра Долженкова и Вадима Новинского.

Партия пятого президента Петра Порошенко Европейская солидарность предупредила, что попытки отменить или внести изменения в языковой закон получат решительный отпор.

Глава президентской партии Слуга народа Дмитрий Разумков 8 июля в эфире канала ICTV заявил, что будет разговаривать публично на русском языке, пока продолжается оккупация Донбасса и Крыма, - "чтобы ни у кого не возникало желание защитить его от притеснения".

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Теги: языковой закон, язык
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