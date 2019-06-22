У Порошенко обещают жесткий отпор попытке отменить языковой закон

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Партия пятого президента Петра Порошенко Европейская солидарность предупреждает, что попытки отменить или внести изменения в языковой закон получат решительный отпор.

Пресс-служба ЕС отмечает, что одновременно с атакой против украинской церкви пророссийские реваншисты решили атаковать и украинский язык.

У Порошенко убеждены, что украинский язык для промосковских политиков является сильным раздражителем, поскольку является основой идентичности украинской нации.

В Конституционный суд поступило конституционное представление 51 народного депутата, в котором суд просят определить конституционность закона о языке. Авторы документа также попросили суд задействовать производстве депутатов Александра Долженкова и Вадима Новинского.