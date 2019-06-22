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22.06.2019, 09:40

У Порошенко обещают жесткий отпор попытке отменить языковой закон

У Порошенко обещают жесткий отпор попытке отменить языковой закон - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Европейская солидарность предупреждает, что попытки отменить или изменить закон об украинском языке получат решительный отпор

Партия пятого президента Петра Порошенко Европейская солидарность предупреждает, что попытки отменить или внести изменения в языковой закон получат решительный отпор.

Пресс-служба ЕС отмечает, что одновременно с атакой против украинской церкви пророссийские реваншисты решили атаковать и украинский язык.

У Порошенко убеждены, что украинский язык для промосковских политиков является сильным раздражителем, поскольку является основой идентичности украинской нации.

В Конституционный суд поступило конституционное представление 51 народного депутата, в котором суд просят определить конституционность закона о языке. Авторы документа также попросили суд задействовать  производстве депутатов Александра Долженкова и Вадима Новинского.

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Теги: языковой закон, европейская солидарность
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