КСУ просят признать языковой закон неконституционным: документ

Конституционный суд Украины (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Конституционный суд поступило конституционное представление 51 народного депутата, в котором суд просят определить конституционность закона о языке. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

"В Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) закона Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного от 25 апреля 2019 № 2704-VIII", - сказано в сообщении.

Текст представления, в котором изложена аргументация депутатов, размещен на сайте КСУ.

Кроме того авторы документа просят суд задействовать в участии в производстве депутатов Александра Долженкова и Вадима Новинского.

Ранее в АП заявили, что президент Владимир Зеленский поддерживает статус украинского языка как единственного государственного. При этом президент считает, "что государство должно способствовать развитию украинского языка путем создания стимулов и положительных примеров, а не запретов и наказаний".