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31.05.2019, 13:10

У Зеленского открестились от заявлений Шефира

У Зеленского открестились от заявлений Шефира - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

На Банковой утверждают, что позиции президента и брата замглавы АП по вопросам переговоров с Россией и языковом законе не совпадают

В Администрации президента Владимира Зеленского открестились от заявлений совладельца Студии Квартал 95 Бориса Шефира в интервью изданию Детектор Медиа. Об этом говорится в ответе пресс-службы АП, пишет Би-Би-Си.

"Он выразил исключительно собственное мнение. Это мнение не совпадает с позицией президента Украины Владимира Зеленского и Администрации президента", - заявляет пресс-служба.

Там также сообщили, что с момента вступления Зеленского в должность Борис Шефир не общался с ним.

Напомним, брат Бориса Сергей Шефир занимает пост заместителя главы АП.

"Закон о языке нужно отменить и принять нормальный закон. Это первый шаг для отмены войны", - заявил Шефир в интервью. Он также сказал, что если команда Зеленского захочет, то договорится с Россией. 

На Банковой настаивают, что позиции Зеленского и Шефира "не совпадают". Там напомнили, что президент уже высказывал свою позицию относительно возможных переговоров с Россией: они не исключены, но их формат должен быть согласован с международными партнерами Украины.

Что касается языкового закона, говорят в АП, Зеленский поддерживает статус украинского языка как единственного государственного. При этом президент считает, "что государство должно способствовать развитию украинского языка путем создания стимулов и положительных примеров, а не запретов и наказаний", - заявляет пресс-служба.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий прокомментировал слова Шефира о том, что закон об украинском языке надо отменить. "Земля будет под вами гореть", - сказал Парубий.

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Теги: Владимир Зеленский, Борис Шефир
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