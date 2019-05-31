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31.05.2019, 12:20

Парубий - Шефиру: Земля у вас под ногами будет гореть

Парубий - Шефиру: Земля у вас под ногами будет гореть - Фото
Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Спикер прокомментировал интервью бывшего бизнес-партнера Зеленского Бориса Шефира, в котором тот заявил, что языковой закон надо отменить

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий прокомментировал слова брата заместителя главы Администрации президента Владимира Зеленского Бориса Шефира о том, что закон об украинском языке надо отменить. "Земля будет под вами гореть", - сказал Парубий на заседании парламента сегодня, 31 мая.

"Закон о языке нужно отменить и принять нормальный закон. Это первый шаг для отмены войны", - заявил Шефир, который является совладельцем Студии Квартал-95.

"Мы вчера снова услышали, как снова представители президента - члены его команды говорят о том, что нужно отменить закон о языке, отменить квоты, отменить декоммунизацию. И, к сожалению, это становится для них обычной политикой. Так я хочу сказать и от имени Верховной Рады, и от имени правительства: украинский народ этого вам не позволит... Мы не позволим отменить закон о языке, отменить квоты и декоммунизацию", - подчеркнул сегодня Парубий.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко также упомянул в своем выступлении интервью Шефира. "Они плачутся, что потеряли российский рынок, они там очень много зарабатывали, что в Украине за фильм они 50 тысяч могут заработать, а в России - 200 тысяч. И ради того, чтобы вернуть заработки на российском рынке, он говорит: закон о языке отменить, украинский язык из эфиров убрать, Путин хороший, он нормальный, поэтому мы с ним договоримся... Очевидно, что у Зеленского на уме, то у его бизнес-партнера Шефира на языке", - сказал он.

Парубий 14 мая подписал закон об украинском языке, принятие которого он активно поддерживал. Перед тем, как подписать, он подчеркнул, что ревизии решений о языке, декоммунизации и независимой церкви не будет.

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Теги: языковой закон, андрей парубий, олег ляшко, Борис Шефир
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