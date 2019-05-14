Парубий подписал закон об украинском языке

Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о функционировании украинского языка как государственного 5670-д, передает корреспондент LIGA.net.

Он поручил направить его на подпись президенту. Перед этим Рада провалила проекты постановлений об отмене решения о принятии закона. Ни один из четырех проектов не набрал необходимых 226 голосов.

Реклама

Авторы проектов постановлений, депутаты от Оппозиционного блока пояснили требование отменить закон тем, что он якобы противоречит Конституции Украины.

Они считают, что закон был принят с нарушением регламента. Рада приняла закон об украинском языке 25 апреля.

Он предусматривает экзамены по государственному языку для чиновников, претендентов на должности президента или депутата. Печатные СМИ должны будут издавать тиражи на украинском и иностранном в пропорции 50 на 50.

Интернет представительства СМИ, бизнеса, других организаций должны будут сделать стартовую страницу на украинском. Потребитель сможет получать информацию о товарах и услугах на государственном языке. Для адаптации к новым условиям предусмотрены переходные переходные периоды от полугода до пяти лет.

Закон не распространяется на сферу личного общения и религиозные обряды.

30 апреля действующий президент Петр Порошенко заявил, что подпишет закон об украинском языке, потому что нигде в мире, кроме Украины, его не защитят.