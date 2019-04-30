Порошенко сказал, почему подпишет закон об украинском языке

Петр Порошенко и Андрей Парубий (фото - пресс-служба АП)

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подпишет закон об украинском языке, потому что нигде в мире, кроме Украины, его не защитят. Об этом он сказал во время встречи с представителями культурной, общественной и бизнес среды Львовской области, передает пресс-служба АП.

"Закон об украинском языке - это не значит, что мы хотим "прижать" любой другой язык. Это точно не так. Этот закон о том, что мы должны защитить наш язык. Потому что нигде в мире, кроме Украины, его не защитят", - заявил он.

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Порошенко отметил, что Владимир Зеленский, который победил на президентских выборов-2019 и станет следующим президентом Украины, говорил, "что он еще подумает - надо подписывать (закон - ред.) или нет".

"Для меня огромная гордость, что на законе об украинском языке будет стоять подпись Андрея Парубия, который передает закон, и подпись Петра Порошенко, который этот закон подпишет", - отметил президент, поблагодарив спикера парламента за то, что без него "этот закон точно не был бы проголосован".

25 апреля Рада приняла исторически важный закон №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. За него проголосовали 278 депутатов. Украинский будет обязателен в органах власти и других публичных сферах. Действие закона не распространяется на сферу личного общения и религиозные обряды. Глава парламента Андрей Парубий подпишет закон 14 мая.

LIGA.net публиковала поименный список парламентариев, которые голосовали или не голосовали в Раде за языковой закон.

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