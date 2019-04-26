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26.04.2019, 12:31

Закон об украинском языке поддерживаете? Опрос на LIGA.net

Закон об украинском языке поддерживаете? Опрос на LIGA.net - Фото
Фото: ЕРА

Что вы думаете о нововведениях от Верховной Рады Украины

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Верховная Рада Украины приняла закон об украинском языке. Основные новации: экзамены для тех, кто хочет быть президентом, спикером, премьером, топ-чиновником, чиновником. Обслуживание на украинском в кафе, ресторанах, транспорте. Украинский интерфейс сайтов по умолчанию. Предупреждения и штрафы за нарушение закона. Но все это будет не сразу. Для новшеств предусмотрен переходный период от полугода до пяти лет. Журналист LIGA.net прочитал закон и выделил пять нововведений, которые следует знать (вот здесь читайте). 

Теперь нас интересует, что вы думаете об этом законе. Поддерживаете? ОПРОС В КОНЦЕ ТЕКСТА, ДОЖДИТЕСЬ ЗАГРУЗКИ СТРАНИЦЫ

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Читайте также: Закон о языке: что и когда поменяется. 5 пунктов

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Теги: опрос, украинский язык, закон о языке
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