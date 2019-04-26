Закон об украинском языке поддерживаете? Опрос на LIGA.net

Фото: ЕРА

Верховная Рада Украины приняла закон об украинском языке. Основные новации: экзамены для тех, кто хочет быть президентом, спикером, премьером, топ-чиновником, чиновником. Обслуживание на украинском в кафе, ресторанах, транспорте. Украинский интерфейс сайтов по умолчанию. Предупреждения и штрафы за нарушение закона. Но все это будет не сразу. Для новшеств предусмотрен переходный период от полугода до пяти лет. Журналист LIGA.net прочитал закон и выделил пять нововведений, которые следует знать (вот здесь читайте).

Теперь нас интересует, что вы думаете об этом законе. Поддерживаете? ОПРОС В КОНЦЕ ТЕКСТА, ДОЖДИТЕСЬ ЗАГРУЗКИ СТРАНИЦЫ

Реклама

Читайте также: Закон о языке: что и когда поменяется. 5 пунктов