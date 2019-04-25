Кто голосовал против закона об украинском языке, поименно: видео

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Против проголосовали 38 нардепов, еще 32 не приняли участия в голосовании

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Сегодня, 25 февраля, Верховная Рада приняла исторически важный закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного №5670-д во втором чтении и в целом проголосовали 278 депутатов. LIGA.net публикует поименный список парламентариев, которые голосовали или не голосовали в Раде.

Таким образом, украинский язык как государственный будет обязателен в органах власти и других публичных сферах.

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Действие закона не распространяется на сферу личного общения и религиозные обряды.

Данные с сайта Верховной Рады 

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Теги: языковой закон, видео, голосование, закон о языке, поименно
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